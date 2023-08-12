السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اليوم العالمي للشباب..

الرئيس السيسي أحدث تحول استراتيجي في علاقة الدولة مع الشباب

اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب

قال الكاتب يوسف أيوب، أنه بعد ثورة 30 يونيو أصبحنا لدينا تحول في استراتيجية الدولة في علاقتها مع الشباب ودعمهم بشكل كبير، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حصل تحول استراتيجي في علاقة الدولة مع الشباب.

اليوم العالمي للشباب

وأوضح أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن اليوم العالمي للشباب فرصة من أجل تسليط الضوء على أهمية الشباب ومشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وبالتالي تذكير الدول بدور الشباب.

وأضاف أنه في دولة مثل مصر تعداد الشباب يمثل 60 % خاصة للفئة التي تحت 40 عاما،  وبالتالي هم قوة عمل منتجة هائلة، ومصر تقوم على قاعدة شبابية كبيرة، واليوم العالمي فرصة للتذكير بهذه الطاقة الشبابية الكبيرة وكيفية الاستفادة منها، وهو يوم يضع دول العالم أمام قدرات الشباب.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للشباب مهم ويذكرنا بالطاقة البشرية الهائلة الموجودة في المجتمع المصري، مقارن جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية بالمقارنة للأوضاع السابقة، وكيف كان الشباب يعزف عن المشاركة والتواجد.

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5QE_9XQeZE

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