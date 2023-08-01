علاء مرسي ينضم لأسرة مسلسل "الليلة كبيرة"

بدأ الفنان علاء مرسي، تصوير أولى مشاهده في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وظهر علاء مرسي من كواليس تصوير المسلسل وهو يرتدي بدلة وببيون قديمه ويبدو عليه انه يجسد شخصية تشبه شخصيات المخترعين، واستقبل ابطال العمل الفنان علاء مرسي في اول ايام تصويره بالاحضان وسادت حالة من التناغم بين ابطال العمل.

علاء مرسي



ومن ناحيته قال مخرج العمل وسام المدني ان وجود الفنان علاء مرسي اضافة كبيرة للعمل خاصة وانه كوميديان من نوع خاص وقد ظهرت هذه الكوميديا فور دخوله لموقع التصوير.

علاء مرسي

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني.