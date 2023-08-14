تشامبرلين ينضم لصفوف بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر

أتم نادي بشكتاش التركي تعاقده اليوم الاثنين، مع لاعب ليفربول السابق أليكس أوكسليد تشامبرلين فى صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي لتكون التجربة الأولى لتشامبرلين خارج إنجلترا بعد سنوات من اللعب بصفوف ساوثهامبتون وأرسنال وليفربول.

وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات ، وأوضحت تقارير عديدة أن تشامبرلين رفض الانتقال للعب في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

كما كان قريبا من الانضمام لصفوف أستون فيلا لكن الصفقة لم تتم، وفقا للتقارير ، وكان اللاعب صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.