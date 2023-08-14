إيلون ماسك يتهرب من معركة مارك زوكربيرج

أثار إيلون ماسك Elon Musk مؤخرًا اهتمامًا بالقتال في قفص مع مارك زوكربيرج. نشر مالك X أنه سيقاتل مع زوكربيرج في إيطاليا. ومع ذلك، دحض الرئيس التنفيذي لشركة Meta التطور، قائلًا إنه إذا كان هناك موعد، فسوف يسمع الناس منه. أخذ مرة أخرى إلى الخيوط لإراحة كل التكهنات حول القتال.



إيلون ماسك غير جاد



قال زوكربيرج في منشور إن إيلون ماسك ليس جادًا بشأن القتال ولن يؤكد موعدًا.

أضاف زوكربيرج في إحدى المشاركات: “أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن Elon ليس جادًا وقد حان الوقت للمضي قدمًا. لقد عرضت موعدًا حقيقيًا. عرضت Dana White أن تجعل هذه مسابقة شرعية للأعمال الخيرية. لن يؤكد إيلون ماسك موعدًا، ثم يقول إنه يحتاج إلى عملية جراحية، ويطلب الآن القيام بجولة تدريب في الفناء الخلفي الخاص بي بدلًا من ذلك”.



تابع: "إذا كان إيلون ماسك جادًا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلى. وإلا حان الوقت للمضي قدمًا. سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد".

المنشور الأخير هو في الأساس استمرار لتعليقاته السابقة عندما "انتقد" إيلون ماسك لعدم موافقته على "موعد حقيقي". ومضى يقول إنه يحب هذه الرياضة وكان "مستعدًا للقتال منذ اليوم الذي تحداني فيه إيلون".

أضاف: "إذا وافق يومًا ما على موعد فعلي، فسوف تسمعه مني. حتى ذلك الحين، من فضلك افترض أن أي شيء يقوله لم يتم الاتفاق عليه".



رئيس X لا يوافق على معركة القفص



في الآونة الأخيرة، أثارت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، اعتراضات على القتال وقالت إن ماسك يتدرب من أجلها.

"سنرى ما إذا كانت مباراة القفص هذه تحدث بالفعل. وأضاف ياكارينو: "كان لدي مقعد في الصف الأمامي لأشهد ذلك.

قالت الرئيس التنفيذي أيضًا إن المعركة ستكون فرصة رائعة لرعاية العلامة التجارية.