مارك زوكربيرج يشكك في جدية إيلون ماسك في الدفاع عن نفسه

شكك المؤسس المشارك لـ "ميتا" مارك زوكربيرغ في جدية الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك بشأن النزال بأسلوب معارك الدفاع عن النفس في حلبة أوكتاغون (حلبة ثمانية الأضلاع)، وفق روسيا اليوم.

وكان ماسك قد أعلن سابقًا أنه تحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي طلبت بدورها من وزارة الثقافة تخصيص موقع "ملحمي" مناسب لتنظيم المواجهة مع زوكربيرغ.

وأكد ماسك أن التحدي لن يتم تنظيمه من خلال (UFC) المتخصصة في تنظيم مصارعات "فنون القتال المختلطة"، وإنما من خلال صندوقي ماسك وزوكربيرغ.

ويعد زوكربيرغ متمرسا في الفنون القتالية حيث كتب على حسابه على ثريدس: "علينا أن نتفق جميعا على أن إيلون ليس جادا، لقد حان الوقت للمضي قدما. لقد عرضت عليه تحديد موعد محدد.

وأضاف زوكربيرغ: دانا وايت رئيس (UFC) أعرب عن استعداده لتولي تنظيم النزال، واقترح أن يذهب ريعه للجمعيات الخيرية.. لم يؤكد إيلون الموعد، ثم قال إنه بحاجة لإجراء عملية جراحية، والآن يطلب مني إجراء جولة قتال تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي.

وتابع: إذا كان إيلون جادا بشأن تحديد موعد حقيقي، وتنظيم نزال رسمي، فهو يعرف كيفية الاتصال بي. بخلاف ذلك، سنترك هذا الأمر وراء ظهورنا، وسأتفرغ للتركيز على المنافسة مع الجادين في هذا الأمر.

وأعلن ماسك عن استعداده لمواجهة زوكربيرغ في مصارعة في حلبة. وردا على زوكربيرغ دعا ماسك لإرسال موقع النزال. وقد كان تنظيم النزال في "الكولوسيوم" واحدا من الخيارات (المدرج الروماني الشهير في روما).

يذكر أن دانا وايت رئيس (UFC) ذكر سابقا أنه أجرى محادثات مع ماسك وزوكربيرغ لتتولى "UFC" تنظيم النزال، وكان كلاهما جادا، واقترح إجراءها وسط أجواء استعراضية في لاس فيغاس.

أوكتاغون: هي بطولة دولية لفنون الدفاع عن النفس مقرها شمال إيطاليا وتأسست في عام 1996 من قبل كارلو دي بلاسي.