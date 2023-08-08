كامل الوزير عن سياحة اليخوت: هي حرام علينا وحلال لغيرنا؟ (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي أمر بتقليل المدة الزمنية بشأن إصدار تراخيص لراغبي سياحة اليخوت، ضمن إجراءات الدولة في استقطاب راغبي سياحة اليخوت.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إصدار تراخيص سياحة اليخوت كانت تستغرق نحو 30 يوميا، ولكن بعد تدخل الرئيس السيسي تقلصت المدة لـ30 دقيقة فقط

وأوضح أنه تم إنشاء منصة رقمية يمكن لراغبي وملاك اليخوت الدخول والتسجيل ودفع المصاريف خلال دقائق، كما أن الرئيس وجه بفتح جميع الجزر أمام سياح اليخوت.

هي سياحة الأغنياء حلال على بعض الدول وحرام علينا

وتابع قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي أمر بتقليل المدة الزمنية بشأن إصدار تراخيص لراغبي سياحة اليخوت، ضمن إجراءات الدولة في استقطاب راغبي سياحة اليخوت.: "تجديد ترخيص سياحة اليخوت يكون خلال 30 دقيقة، ولم تعد هناك أي مشكلات في سياحة اليخوت في مصر"، معقبا: "هي سياحة الأغنياء حلال على بعض الدول وحرام علينا".

واختتم كامل الوزير حديثه قائلا: "عقب أزمة الكهرباء بشغل التكييف على 25 درجة، وعند نزولي من المكتب أقوم بإيقاف تشغيل أي جهاز، وبشوف مباني الوزارات المجاورة لي وبتواصل مع الوزراء عند رؤية المصابيح الكهربائية شغالة علشان يقفلوها».