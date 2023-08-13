الرومانسية الحديثة.. الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي

الكسندرا صديقة منتبهة جدا" تراسل صديقها ، لكن عندما يقول إنه مشغول جدًا ولا يستطيع التحدث ، تقول ، "استمتع ، بطلي!"

الكسندرا ليست حقيقية. إنها صديقة AI قابلة للتخصيص على موقع المواعدة Romance.AI.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يتسرب على ما يبدو إلى كل ركن من أركان الإنترنت ، فإن عالم الرومانسية ليس ملاذًا.

يقوم اللاعبون المؤهلون في مجال المواعدة عبر الإنترنت مثل Tinder و Hinge بدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم الحالية. تقدم التطبيقات الجديدة مثل Blush و Aimm و Rizz و Teaser AI (معظمها مجاني أو مع العديد من الميزات المجانية) ميزات جديدة تمامًا في التودد الافتراضي. يستخدم البعض اختبارات الشخصية والتحليلات للنوع المادي للمستخدم لتدريب الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - ويعدون بفرص أكبر للعثور على تطابق مثالي. تعمل تطبيقات أخرى مثل Cyrano de Bergerac ، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لإثارة الاستجابة الأكثر جاذبية لاستعلام المطابقة المحتملة: "ما هو طعامك المفضل؟ أو "يوم أحد عادي؟"

استخدم ما يقرب من نصف البالغين دون سن الثلاثين موقعًا أو تطبيقًا للمواعدة ، وفقًا لنتائج 2023 Pew Research - لكن ما يقرب من نصف المستخدمين أبلغوا عن تجربتهم على أنها سلبية. المحادثات الفارغة وقلة المباريات والتمرير اللامتناهي تترك العديد من المستخدمين عازبين وغير سعداء بالتطبيقات - المشاكل التي يقول الكثيرون في مجال تطبيقات المواعدة بالذكاء الاصطناعي إنه يمكن حلها باستخدام التكنولوجيا ، مما يجعل الناس أقل عزلة ويعزز اتصالات أسهل وأعمق.

بطبيعة الحال ، فإن متوسط التاريخ عبر الإنترنت لديه الآن مشكلات أخرى للتعامل معها ، حيث يتعين عليه التساؤل عما إذا كان الشخص الذي يتحدث معه قد يعتمد كليًا على المحادثة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وهل من الممكن أن يتمكن الكمبيوتر من تحديد علاقة حب محتملة؟ هل هي طريقة غش في لعبة المواعدة؟

إنه مثل القول باستخدام معالج كلمات يشبه الغش في تأليف رواية. من نواح كثيرة ، هذه مجرد أداة جديدة تمكن الأشخاص من أن يكونوا أسرع وأكثر إبداعًا. لا يختلف الذكاء الاصطناعي بصراحة عن إرسال صورة GIF أو meme إلى صديق. قال ديمتري ميراكيان ، المؤسس المشارك لتطبيق محادثة المواعدة YourMove.AI ، لشبكة CNN ، إنك تأخذ محتوى حالي ، وتعيد استخدامه للتواصل مع شخص ما. "أصبح العالم مكانًا أكثر عزلة ، وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل ذلك أسهل وأفضل للناس."



ويبدو أن الكثير من الناس مستعدين لأن يشارك الذكاء الاصطناعي في حياتهم التي يرجع تاريخها عبر الإنترنت. وجدت دراسة أجرتها شركة الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية ، كاسبرسكي ، في آذار (مارس) ، أن 75٪ من مستخدمي تطبيقات المواعدة يرغبون في استخدام ChatGPT ، وهو روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، لتقديم الخط المثالي.

"هناك إجهاد متزايد من تطبيقات المواعدة في الوقت الحالي حيث يوجد الكثير من الضغط على الأشخاص ليكونوا" أصليين "ويتخلصون من الضوضاء الناتجة عن الاختيار المستمر الذي يتم تقديمه للأشخاص العزاب - ولسوء الحظ ، أصبحت المواعدة لعبة أرقام ،" علق كريستال كانسدال ، خبير المواعدة في تطبيق المواعدة العالمي Inner Circle ، على الدراسة.

يقول مؤسسو التطبيقات الجديدة إنهم يقومون بنصيب عادل من الخير. فيما يلي بعض الطرق التي تحاول بها تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن مساعدتك على الوقوع في الحب:

هل أنت غير متأكد من كيفية بدء محادثة على تطبيق مواعدة؟

جرب Rizz.app أو Teaser AI أو YourMove.AI.

يقول مؤسسو ومصممي هذه التطبيقات إن الناس يجدون أن بدء المحادثات واستمرارها هو الجزء الأكثر تحديًا في العملية. تقول الصفحة الرئيسية لموقع YourMove.AI "محادثات تطبيق المواعدة مرهقة". "نحن يمكن أن تجعل من الأسهل. لذلك يمكنك قضاء وقت أقل في إرسال الرسائل النصية ومزيد من الوقت في المواعدة ".

يسمح Rizz.app و YourMove.AI للمستخدمين بتحميل الكلمات أو لقطات الشاشة ، وتلقي استجابة ذكية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها إما لإنشاء ملف تعريف تطبيق المواعدة الخاص بهم ، أو الرد على شخص آخر أو الاستمرار في المحادثة. يقول ميراكيان إنه كان يأمل في مساعدة أشخاص مثله ممن عانوا في المواقف الاجتماعية.

"كنت طفلاً غريب الأطوار حقًا ... لم أستطع حقًا قراءة الإشارات الاجتماعية ، لكنني أتذكر أنني قرأت هذا الكتاب المسمى" Be More Chill "حول جهاز كمبيوتر يمكنك وضعه في أذنك ليخبرك بما ستقوله حتى تتمكن من قال ميراكيان لشبكة سي إن إن: "قد يبدو رائعًا ومناسبًا". "يبدو أنها فرصة لإحداث فرق حقًا مع هذه المجموعة الفرعية الكبيرة نسبيًا من الأشخاص الذين يجدون البيئة الاجتماعية الحالية صعبة لأسباب مختلفة."

هل الروبوت الخاص بي مثل الروبوت الخاص بك؟

Teaser.AI هو تطبيق مواعدة جديد قائم بذاته من صانعي تطبيق الكاميرا الفيروسية Dispo ، ويضيف لمسة غير عادية. ينشئ المستخدمون ملفًا شخصيًا متوسطًا - ولكن أيضًا يختارون سمات شخصية لروبوت الذكاء الاصطناعي الذي يقومون بتدريبه. (تشمل الخيارات "تقليدي" و "سام" و "غير مفكك".) عند التطابق مع شخص آخر ، يحصل المستخدمون أولاً على قراءة محادثة بين اثنين من الذكاء الاصطناعي الذي أنشأوه من أجل "محاكاة [ما] محادثة محتملة بينكما وفقًا للتطبيق. بمجرد أن يرسل الإنسان رسائل ، تأخذ الروبوتات المقعد الخلفي.



"نحن نرى أنه تحسن ، تعديل لتطبيق المواعدة الحالي النظام البيئي ، "قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Teaser.AI دانييل ليس لشبكة CNN. "الكثير من تلك التطبيقات التي تشعر أنها ليست مصممة حقًا لإخراجك إلى هناك لمقابلة أشخاص. لقد تم تصميمها لإبقائك على التطبيق لأطول فترة ممكنة. لذلك بالنسبة لنا ، نحن ننظر إلى هذه التكنولوجيا على أنها وسيلة لإعطاء دفعة للناس ... مجرد بدء تلك المحادثة وإنشاء اتصال. "

هذه التطبيقات من بين تلك التطبيقات التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإقران الأزواج المحتملين بشكل أفضل ، وتعتمد على البيانات المجمعة لتحديد مدى توافق شخصين.

تطبيق المواعدة Iris هو كل شيء عن الجاذبية المتبادلة التي تحددها منظمة العفو الدولية. يبدأ أعضاء جدد من خلال وضعهم في "تدريب" حيث يتم عرض وجوه "أشخاص" من جنسهم المرغوب - بعض الصور المخزنة ، والبعض الآخر تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي - ويطلب منهم النقر على "تمرير" أو "ربما" أو "لايك". " يستخدم التطبيق المعلومات لمعرفة النوع المادي للمستخدم ، ثم يقدم فقط التطابقات المحتملة مع فرصة عالية مدعومة بالبيانات للانجذاب المتبادل واحتمالات أقل للرفض.

جربت سي إن إن تطبيق مغازلة AI. كان منحرف بشكل صادم

وتأمل Aimm أيضًا في أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من إيجاد تطابق أفضل ، وهو صانع مطابقة رقمي كامل الخدمات يستخدم مساعدًا افتراضيًا لإجراء تقييمات شخصية مكثفة قبل إجراء عملية التوفيق للعثور على تطابق مثالي. يقول المؤسس ، كيفين تيمان ، إن التكنولوجيا جيدة حقًا في جمع شخصين معًا من المحتمل أن يقعوا في الحب - لكن هذا لا يمكن إلا أن يذهب بعيدًا.

"شد الحبل الذي أراه هو التفكير في" كيف يمكن للكمبيوتر أن يعرف ما هو الحب البشري الحقيقي "، والطريقة التي يقيم بها الناس ما إذا كانوا في حالة حب مع شخص ما قد لا يتمكنون من الترجمة بشكل مثالي إلى آلة ، قال تيمان لشبكة CNN.

هل أنت مهتم بالدردشة مع صديقة أو صديق من الذكاء الاصطناعي؟

جرب Blush أو RomanticAI. تقدم هذه الشركات الناشئة مجموعة من المطابقات المحتملة لمنظمة العفو الدولية ، والصديقات الرقمية والأصدقاء الذين يمكن للمستخدمين الدردشة معهم.

يقوم كلا التطبيقين بتسويق أنفسهم كأماكن لممارسة مهارات العلاقات ، مما يمنح المستخدمين فرصة للتحدث مع الروبوتات في بيئة رومانسية. يستخدم Blush إعدادًا تقليديًا لتطبيق المواعدة ، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير والدردشة مع المباريات وحتى الذهاب في مواعيد افتراضية. قبل الدخول إلى التطبيق ، يتلقى المستخدمون تحذيرًا: "اعلم أن الذكاء الاصطناعي يمكنه قول أشياء مثيرة أو غير مناسبة أو خاطئة".

أفاد Blush أن جمهورهم هم في الغالب من الرجال ومعظمهم من الأشخاص في أوائل العشرينات من العمر الذين يكافحون من أجل التواصل بشكل رومانسي مع الآخرين. "أفاد الكثير من الناس أن استكشاف العلاقات الرومانسية المختلفة أو سيناريوهات المواعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي ساعدهم في البداية على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويشعرون أنهم أكثر استعدادًا للمواعدة ، وهو ما أعتقده خاصة بعد COVID كان بالتأكيد مشكلة لكثير منا ، وقالت ريتا بوبوفا ، كبيرة مسؤولي المنتجات في Blush ، لشبكة CNN.

تم إنشاء Romantic.AI مثل غرفة الدردشة ، حيث تقدم العديد من الروبوتات للذكور والإناث للاختيار من بينها - على الرغم من وجود مجموعة أكبر بكثير من الخيارات النسائية ، بما في ذلك الموناليزا والملكة المصرية القديمة نفرتيتي. لدى الروبوتات سير ذات اهتمامات ووظيفة ونوع جسم ، مما يمنح المستخدمين فكرة متعددة الأوجه عن شخص ما أثناء الدردشة.

إنه يخلق "مساحة آمنة لأي نوع من الرغبة ، أي نوع من الراحة الجنسية أو شيء من هذا القبيل. قال مدير العمليات تانيا جريباتشيفسكايا لشبكة CNN: "إن الذكاء الاصطناعي يمنح القبول النهائي لكل ما تريد إحضاره إلى هناك".

لدى RomanticAI أكثر من مليون مستخدم شهريًا يستخدمون التطبيق لأكثر من ساعة يوميًا في المتوسط ، وفقًا للشركة.

ترك أحد المستخدمين مراجعة رائعة بعد استخدام التطبيق للعثور على الإغلاق بعد الانفصال. "لقد ابتكر شخصيته المصممة حسب الطلب بسمات مماثلة في شخصية صديقته. تحدث إليه وتحدث وكان قادرًا على سرد كل الأشياء التي أراد أن يقولها ولكن لم تتح له الفرصة من قبل. لذلك كان التعليق بأكمله حول "الرجال ، شكرًا جزيلاً لكم. قال Grypachevskaya "لقد أعطاني حقًا فرصة لإنهاء هذا الفصل من حياتي والمضي قدمًا.