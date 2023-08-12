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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الأدوية تحذر من خصومات الصيدليات.. حيلة خبيثة (فيديو)

الأدوية
الأدوية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الخصومات الكبيرة تثير الشكوك حول مصادر الأدوية، وتشير إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرا المواطنين:"متفرحش بالخصم دي جريمة".

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رئيس شعبة الأدوية يصف خصومات الصيدليات بالجريمة.. فيديو

 الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم

وأضاف  رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، لافتا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا و أوروبا".

وكشف الدكتور علي عوف ، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الودي مطالبا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.

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