الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية والقاهرة 33

درجات الحرارة (أرشيفية)
درجات الحرارة (أرشيفية)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين ، حيث تستمر الأحوال الجوية في التحسن، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

txt

الأرصاد تكشف بشرى عن حالة الطقس (فيديو)

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 وتشهد حالة الطقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

 

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

 

حالة الطقس غدا الإثنين : 

القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42  والصغرى  27 درجة .

 

الأرصاد 

مواد متعلقة

الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

الأرصاد تحذر المصطافين لهذا السبب

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الأرصاد: كتل هوائية قادمة من أوروبا تساعد في انخفاض درجات الحرارة