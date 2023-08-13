الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية والقاهرة 33

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين ، حيث تستمر الأحوال الجوية في التحسن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتشهد حالة الطقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

حالة الطقس غدا الإثنين :

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة .