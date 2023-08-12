الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر.

أما بالنسبة للملاحة، تشهد اليوم اضطراب على خليج السويس وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر .

درجات الحرارة اليوم السبت :

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 29 درجة