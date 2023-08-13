البلوجر هاجر باباي تقدم نصائح لاختيار شريك الحياة المناسب

وجهت البلوجر هاجر أحمد باباي، عدد من النصائح لاختيار شريك الحياة المناسب، خاصة في ظل وجود العديد من مشاكل الارتباط والمشاكل الأسرية التي تشهدها المجتمعات العربية حاليا.

وأكدت هاجر باباي، على ضرورة تحديد القيم المشتركة، حيث يعتبر التوافق في القيم والمعتقدات من الأمور الأساسية في اختيار شريك الحياة، مثل الأخلاق والدين والأسرة والتعليم والمسؤولية، والتأكد من أن شريكك المحتمل يشترك في هذه القيم.

وتابعت: "يجب أن يكون هناك توافق عاطفي بينك وبين شريكك المحتمل، حاول أن تشعر بالراحة والسعادة بوجودهم، وتكوين علاقة وثيقة وصداقة قوية، وقد يكون من المفيد القيام بأنشطة مشتركة لتحديد مدى توافقك فيما يتعلق بالاهتمامات والهوايات والأهداف".

كما أكدت البلوجر على ضرورة أن يكون هناك احترام متبادل بينك وبين شريكك، ويجب أن يكونوا متفهمين ومتقبلين لبعضهم البعض ويدعمون بعضهم البعض في رؤيتهم وأحلامهم، ويجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بصراحة واحترام.

ونوهت البلوجر هاجر باباي، بأهمية التوازن والتوافق العملي، حيث يجب أن يكون هناك توازن وتوافق عملي بينك وبين شريكك، مردفة: "قم بمناقشة التوقعات والأدوار المنزلية والمهنية وتوزيع المسؤوليات بينكما، ويجب أن يتفق كل منكما على القرارات المهمة وأولويات الحياة وكيفية إدارة الوقت".