اتجاه

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 08:45 م 8/11/2023 8:45:52 PM

نصف دول العالم، فى الشمال والغرب، تمضى فى حالة قلق وانزعاج، مما قالت إنه انقلاب فى النيجر، فى حين لم تتحرك أى منها، فى اتجاه الضغط على أطراف الصراع فى السودان، أو حتى التقدم باقتراح أو مبادرة، قد تساعد على وقف الحرب، التى تواصل قتل آلاف المدنيين، ونزوح الملايين عبر الحدود، وطوال 118 يوماً، وهذه الدول لم تتحدث صراحة، عن انقلاب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتى» على سلطة المجلس الانتقالى، الذى توافق المكون المدنى، على أن يتولاه الفريق عبدالفتاح البرهان، لينتهى بانتخابات عامة فى السودان بعد عامين، لكن مطامع هذا الـ«دقلو» فى السلطة، سبقت إلى معارك مع الجيش.

** الشعب السودانى وحده، من يتحمل فاتورة هذه المعارك، ونعلم أنها فرضت على الدولة السودانيةـ بدعم من أطراف خارجية، مجاورة وإقليمية كذلك، فى سياق التآمر على الجمع العربى، وهو ما تنبهت إليه الإدارة المصرية، واحتاطت له جيداً.. أولاً: مع إجراءات تأمين الحدود، واستيعاب حركة النازحين.. وثانياً: عندما استضافت- يوم13 يوليو الماضى- مؤتمراً فى القاهرة، لدول جوار السودان السبع «ليبيا وأريتريا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.. ثم مصر»، التى أجمعت فى بيان، على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وتشكيل آلية من وزراء الخارجية، لمتابعة تنفيذ بنود بيان المؤتمر العشرة.

** وما دون ما تبنته- وماتتبناه- مصر، من تنسيق وتشاور مع الشركاء الإفريقيين، لإيجاد مخرج للأزمة السودانية، تبقى التحركات الدولية والإقليمية متواضعة، ولا تقدم على عمل جاد، فى سبيل وقف الحرب هناك، إلا المبادرة السعودية، التى جمعت وفدين من الجيش والدعم السريع فى مدينة جدة، اتفقا على أكثر من هدنة بمساعدة أمريكية، فشلت كلها فى وضع مسار تفاوضى بين الطرفين، حتى المبادرة الإفريقية لمجموعة «إيقاد»، فشلت هى الأخرى، عندما رفض «البرهان» توسطها لدى السودان، لسبب أن رئيس كينيا، وليام روتو، كان من يتولى رئاسة المجموعة، والذى اتهمه بالتحيز لقوات الدعم السريع.

** لكن السؤال: ما الذى يمنع جيش السودان الوطنى، وهو يملك كل أنواع السلاح، الخفيف والثقيل والطيران، من إلحاق الهزيمة بقوات الدعم السريع، أو تحييد هذه الميليشيا المتمردة؟ وأظن أن القوات المسلحة السودانية، يمكنها محاصرة هؤلاء المرتزقة، داخل بيوت الخرطوم والولايات، وتخييرهم ما بين الاستسلام أو التصفية، ضمن تحرك مشروع فى قواعد الاشتباك، طالما كان الهدف حماية مقدرات الدولة، وسلامة شعب السودان، حتى لو كانت هناك اعتراضات، من أصحاب سيناريو إطالة أمد الحرب، أو من أولئك الذين يمدون قوات «حميدتى» بالمال والسلاح، لغرض أن تنهار الدولة السودانية، ومن بعدها دول عربية أخرى.

** لم يعد أحد ينتظر من جامعة الدول العربية، أكثر من الكلام، حتى دول أوروبا ومعها أمريكا، ليس عندها ما تقدمه للأزمة السودانية، وقد تملكها هاجس أن تكون السلطة الجديدة فى النيجر تواصل سياسة تطهير إفريقيا من الاستعمار الغربى، الذى استهلتها دول مالى وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى بطرد الفرنسيين، ما فتح باب الضغوط الغربية على دول «إيكواس» الـ15، حتى تعلن عن التهديد بتدخل عسكرى، أو إعادة سلطة الرئيس محمد بازوم، ومبعث قلق الغرب هنا، أن يخسر مصالحه ومناطق نفوذه، لصالح التمدد الروسى والصينى فى القارة.. هكذا تتعامل دول أوروبا وأمريكا بجدية مع تغيرات النيجر، فيما تتمايع مواقفها تجاه أحداث السودان.

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