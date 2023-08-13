شاهد وصول بعثه برشلونة إلى مدريد استعدادًا لمباراة خيتافي "فيديو"

وصلت بعثه برشلونة ظهر اليوم الأحد ، إلى مدينة مدريد استعدادًا لمباراة خيتافي مساء اليوم الأحد في الجولة الأولي بالدوري الإسباني .

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي مساء اليوم الأحد في أول لقاءاته في رحله دفاعه عن اللقب الدوري الإسباني على العام الثاني.

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قائمة برشلونة لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أندير أسترالاجا.

الدفاع: رونالد أروخو، أندريس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: جافي، بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

من المقرر ان تبدأ مباراه برشلونة وخيتافي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة10.30 مساء بتوقيت القاهرة، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.