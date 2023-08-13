كانسيلو على أعتاب الانتقال إلى برشلونة

أصبح لاعب مانشستر سيتي على أعتاب الأنتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي بعدما أقترب من حسم البرسا للصفقة.



أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الصفقة أقترب من الحسم لصالح برشلونة، وستكون صيغة الصفقة إعارة مع أحقية الشراء برقم منخفض بسبب الأحوال المالية للبرسا.



وتابعت أن هناك تفاؤل داخل الجهاز الفني بقيادة تشافي، واللاعبين حول صفقة كانسيلو، وأكدت التقارير، أن وكيل البرتغالي أكد أن الصفقة قريبة جدا.



لا يمانع كانسيلو تخفيض راتبه مع برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي، وقد يتحمل مان سيتي جزءا من راتبه، او تنازل عنه.

وخرج جواو كانسيلو من حسابات بيب جوارديولا بعدما تأكد بقاء كايل ووكر مع الفريق الإنجليزي.

