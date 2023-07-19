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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

دلتا للإنشاء والتعمير تقرر الشطب الاختياري من بورصة مصر

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قرر مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه سيتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري وفتح حساب أسهم الشطب ليتم تكويده بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمتضررين ومن بينهم الدائنين المرتهنين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.

يُشار إلى أن دلتا للإنشاء والتعمير سجلت صافي ربح بلغ 59.75 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 5.91 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

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