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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

عبدالغفار رئيسا لغرفة كفرالشيخ بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة

عبدالغفار رئيسا لغرفة
عبدالغفار رئيسا لغرفة كفرالشيخ بالتزكية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بكفرالشيخ اليوم جلسته الإجرائية، لانتخاب هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب بالتزكية حيث تم إعادة انتخاب المهندس حاتم عبدالغفار رئيسا للغرفة ومحمد الجراحي نائبا اول وعلاء جعفر نائبا ثانيا وفؤاد عمرو سكرتير عام للغرفة والمحاسب أسامة عتمان امينا للصندوق ومحمد صلاح دشيشة -أمين الصندوق المساعد .

وأعضاء مجلس الإدارة 

حجازى الشراكى

عبدالعال يوسف سليمه

دكتور علاء ريحان

دكتور علاء حسن 

عبدالسميع الأتربى

علاء صالح 

عبد الله شمس الدين

احمد يوسف حجازى

حسام مصطفى السعدنى

وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بناء علي الدعوة الموجهة من الغرفة للأعضاء الفائزين بالانتخابات والسادة المعينين للإجتماع لتشكيل هيئة مكتب الغرفة .

وقد عقدت جلسة الإجراءات برئاسة اكبر الأعضاء سنا دكتور/علاء حسن وسكرتارية اصغر الأعضاء سنا الاستاذ عبدالله شمس الدين .

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