زد يضم جرجس مجدي من إنبي خلال الميركاتو الصيفي

أعلن نادي زد إف سي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى، عن التعاقد مع جرجس مجدي جناح نادي إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة ،ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة.

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كشف النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لاول مرة منذ إنشائها خلال الفترة الماضية، انضمام التنزاني محسني ماليما، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد 5 سنوات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز



استقرت إدارة زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، و جرجس مجدي من إنبي أيضا.