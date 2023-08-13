زد يتعاقد مع الموريتاني ماجاسا رسميا

كشف نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد ، عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع معط ماجاسا لاعب وسط نادي الجمارك الموريتاني البالغ من العمر 19 عاماً بعقد يمتد لأربع سنوات ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة.

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استقرت إدارة زد خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري ، عن الضم مع جرجس مجدي جناح نادي إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة ، وبجانب التعاقد مع التنزاني محسني ماليما، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد 5 سنوات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

صفقات زد في الميركاتو الصيفي

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، و جرجس مجدي من إنبي أيضا.