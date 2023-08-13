روسيا تفتح نيرانًا تحذيرية على ناقلة بضائع قرب أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن سفينة حربية روسية فتحت نيراناً تحذيرية على سفينة لشحن البضائع الجافة ترفع علم بالاو متجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود، فيما يستمر النزاع بين موسكو وكييف والذي اندلع منذ فبراير من العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة واصلت رحلتها إلى ميناء في أوكرانيا بعد أن أجرت روسيا عملية تفتيش، وفق رويترز.

يذكر أن أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت بتسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته سابقاً، حسب ما أفادت وكالة إنترفاكس المحلية السبت.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك أن "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كما أضاف: "بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن".

أتى ذلك بعد أن كان مصدر بالقطاع قد أبلغ رويترز الجمعة بأنه لم تمر أي سفن بعد بالممر.

والخميس أعلنت أوكرانيا "ممراً إنسانياً" في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة بموانئها منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية واسعة النطاق على البلاد في 24 فبراير 2022.

فيما لم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر بقطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.

يشار إلى أن الممر الإنساني سيكون متاحاً، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة بالموانئ الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي.

ويعد الممر اختباراً جديداً لروسيا بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: