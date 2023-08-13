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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا ربما لم تعد تمول مجموعة "فاجنر"

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يمول مجموعة فاجنر.

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حقيقة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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تفاصيل مباحثات فلاديمير بوتين مع نظيره الرئيس السوري بشار الأسد

 

وقالت الوزارة  وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد "إن الدولة الروسية تصرفت ضد بعض المصالح التجارية الأخرى لقائد فاجنر يفجيني بريجوجين بعد أن قاد تمردا فاشلا ضد كبار ضباط الجيش بالدولة في يونيو، وثمة احتمال واقعي بأن الكرملين لم يعد يمول الجماعة.

وأضافت: "مجموعة فاجنر تتجه نحو تقليص حجمها وإعادة تشكيلها لتوفير نفقات رواتب الموظفين في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية".

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