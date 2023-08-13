زعيم حزب فرنسي: روسيا تسجّل فوزا على G7

قال زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي إن عائدات النفط الروسية سجلت رقما قياسيا في 8 أشهر حيث تم تداول نفط أورال الشهر الماضي فوق السقف الذي حددته مجموعة السبع.

وأضاف فرانسوا أسيلينو على شبكة إكس الاجتماعية: "روسيا لديها جائزة نفطية جديدة. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، خلال يوليو، تم بيع النفط بمتوسط ​​سعر 64.41 دولار للبرميل، وهو أعلى من سقف 60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع.. وسجلت عائدات النفط الروسية رقما قياسيا في 8 أشهر ويرجع هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى انخفاض الإنتاج السعودي"، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لتقارير، بلغ متوسط ​​سعر نفط أورال في يوليو 64.37 دولار للبرميل، وهو ما يزيد بنسبة 16.4 في المئة عن يونيو (55.28 دولار للبرميل).

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، أن روسيا تمكنت من زيادة إيراداتها غير النفطية والغازية بشكل كبير. وفي الربع الثاني، كان المعدل 43.5٪، وعلى مدى 6 أشهر ارتفعت بنسبة 17.8٪ والتضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.