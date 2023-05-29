هبة رشوان توفيق: "كلما مررت بأزمة بحثت عن حلول أبي"

قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق: "إن معظم الرجال لا يعيرون اهتمامًا بالخلفية الأبوية أو بالاحتياجات الحقيقية للمرأة، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لوالدها الفنان رشوان توفيق".



علاقة هبة رشوان توفيق بوالدها:

أوضحت هبة رشوان توفيق، أنها تأثرت بوالدها وارتبطت به، مستطردة: "لما كان بيتقدم لي عريس كنت ببحث فيه عن الرجل نتيجة تأثري بأبي، وكلما أمر بأزمة ألجأ إليه فدائمًا ما يكون عنده الحل".

هبة رشوان توفيق: "والدي هو الأب والصديق والزوج"

حكت هبة رشوان توفيق، أن والدها بالنسبة لها هو الأب والصديق والزوج وكل شيء في الدنيا ولا تشعر بالغيرة على أي رجل إلا هو، ولذلك فإن الأثر الذى ورد في الرواية بين الأب وابنته يعبر عنها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين؛ لمناقشة رواية "بنت العزيز" للكاتبة الصحفية والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام.