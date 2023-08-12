السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 12 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2350 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في مصر:

 

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط  سعر عيار "21" عند سعر 2350  جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2686 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2462 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 2014  جنيهًا، في حين بلغ متوسط  سعر عيار "14" سعر 1567 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1343 جنيهًا، بينما بلغ متوسط  سعر عيار "9" مستويات 1007 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 18800 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1914 دولارًا للأوقية.

 

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40 جنيها تراجع في سعر جنيه الذهب

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إنخفاض أسعار الذهب بالمنيا

 

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب حاجز الـ2500 دولار قريباً

 

أسعار الذهب

 

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تواصل أسعار الذهب التحليق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المستويات الحالية المرتفعة التي يستقر عندها المعدن النفيس منذ شهور، ويشيرون إلى أنه قد يكسر حاجز الـ2500 دولار أميركي للأونصة خلال العام المقبل.

 

وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، "أسعار الذهب في طريقها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث يتوقع أن تعاود الانخفاض خلال العام المقبل، فضلاً عن مخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دور الذهب كملاذ آمن".

 

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها يوم السابع من أغسطس الحالي عند 2072.5 دولار للأونصة، فيما يقول المحللون والخبراء إن "من الممكن أن تتجاوز الأسعار هذا المستوى وتسجل رقماً قياسياً أعلى خلال الفترة المقبلة".

 

وقال العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في "TD Securities" بارت ميليك: "أرى أن الذهب سيتحرك فوق 2100 دولار في أواخر عام 2023، وبداية عام 2024 كمستوى تداول"، وعزا تفاؤله إلى توقف محتمل في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

 

وأضاف: "أنا متفائل بشأن الذهب لأنني أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يُعدل السياسة بعيداً عن وضع التقييد الحالي. أعتقد أن هذا سيحدث قبل الوصول إلى هدف التضخم 2%".

 

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته طوال 40 عاماً في الولايات المتحدة. وخلال أقل من عامين ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى ما بين 5.25% إلى 5.5%.

 

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