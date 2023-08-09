40 جنيها تراجع في سعر جنيه الذهب

شهد سعر جنيه الذهب تراجعًا خلال التعاملات المسائية، وأنخفض 40 جنيها على خلفية هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون لسعر الجنيه الذهب 5 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل 17280 جنيها.

جنيه الذهب يعد أحد أكثر المنتجات طلبا فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية، وشهد الطلب على الجنيه الذهب قفزات متكررة فى النصف الأول من 2023 وسط إقبال كبير لشرائه.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بحيث إذا أردت أن تحسب سعر الجنيه الذهب فإنك تقوم بالعملية الحسابية التالية، حاصل ضرب سعر جرام الذهب عيار 21 فى الرقم 8 وهو وزن الجنيه الذهب تكون النتيجة سعر الجنيه الذهب بدون رسوم أو مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

-عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

-عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

-عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

-الجنيه الذهب 17240 جنيها

الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1927 دولارا للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 1922 دولارا للأونصة.