إنخفاض أسعار الذهب بالمنيا

سجلت أسعار المشغولات الذهبية إنخفاضا ملحوظا في محلات الصاغة بمحافظة المنيا ، والذي يتهافت الكثير من شعب المنيا على شراء وإقتناء المشغولات الذهبية تحت شعار ، (تحويشة العمر ).

والذي يعتبره شعب المنيا وسيلة من وسائل الإدخار شأن في ذلك شأن غالبية الشعب المصري ، فبريق المصوغات له سحر خاص عند إقتنائه لشعب المنيا ، واعتاد عدد كبير من المواطنين على إرتداء الذهب وشراءه ، وخاصة بعدما شهد إنخفاضا خلال الفترة الماضية، وينصح المقبلين على شراء الذهب الإبتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل «الغوايش»، التي تستخدم كزينة للسيدات، وكذلك تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لكونها ذات تكلفة عالية في المصنعية.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للإستثمار حفاظا على قيمة النقود، خصوصا في ظل تضخم الأسعار عالميا، وتفضيل الغالبية على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار والتي يجب إختيار السبائك الذهبية، لكونها أقل بكثير من تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.

ورصد موقع بوابة الوفد الاليكترونية ، أسعار بيع جرام الذهب عيار 21 ، وعيار 24 ، وعيار 18 والجنيه الذهب ، وذلك في محلات الصاغة بالمنيا ، وأسواق المال العالمية، حيث شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم، نحو 2468.5 جنيهًا للبيع، و2457.25 جنيها للشراء.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت ، ليسجل نحو 2262.75 جنيها للبيع، و2252.5 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 21، نحو 2160 جنيهًا للبيع، و2150 جنيهًا للشراء.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 1851.5 جنيه للبيع، و1842.75 جنيه للشراء، وعن سعر الذهب عيار 14 فقد سجل نحو 1440 جنيهًا للبيع، و1433.25 جنيه للشراء، وحقق سعر الذهب عيار 12 ارتفاعاً اليوم، لسجل نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1228.5 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 9، نحو 925.75 جنيهًا للبيع، 921 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب لــ 17280 جنيهًا للبيع، و 17200 جنيهًا للشراء، وبلغت سعر أونصة الذهب في ختام تعاملات اليوم ، نحو 1943 دولارا للبيع، و1942 دولارا للشراء.