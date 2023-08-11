هزة أرضية في ملاطية تعيد ذكريات زلزال تركيا المدمر (فيديو)

شهدت ولاية ملاطية جنوبي تركيا، هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، أعادت الأتراك إلى ذكرى زلزال تركيا المدمر الذي شهدته البلاد في فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة "يورو نيز" اليوم الجمعة، هلع وخوف الأتراك من تكرار الزلزال المدمر في فبراير بعدما شعروا بهزة أرضية، إذ خرج السكان من المنازل فيما بطأت حركة السيارات على الطرق.

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في "تركيا"، حدوث هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

زلزالان في تركيا خلال يوم واحد

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق أمس الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية جنوب تركيا، وفق روسيا اليوم.

إصابة 22 شخصا في زلزال تركيا

وأكد الوزير قايا أن 22 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الزلزال.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ولاية ملاطية".

وأشار قايا إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في انهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير.

وأوضح "حتى الآن لم تقع ضحايا في الأرواح، أصيب 22 من مواطنينا بجروح طفيفة نتيجة القفز من أماكن مرتفعة جراء الخوف والذعر".

حصيلة ضحايا زلزال تركيا في فبراير

وشهدت تركيا وسوريا زلزالا مدمرا في فبراير الماضي، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبى البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصا.

وقال يونس سيزر رئيس "آفاد"، فى تصريح صحفى، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضى.