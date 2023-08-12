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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي ..والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ولوريان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره فريق لوريان على ملعب بارك دي برانس مساء اليوم السبت في الجولة الأولي من الدوري الفرنسي .

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وكان باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة .

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان 

تنطلق أحداث مباراة باريس سان جيرمان ولوريان  في الجولة الأولي من الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان 

تنقل قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” أحداث مباراة باريس سان جيرمان ولوريان بشكل حصري بصوت المعلق " حسن العيدروس .

 

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