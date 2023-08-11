وسط تهديدات الخليفي.. مبابي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره النهائي

قرر نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الاستمرار في صفوف الفريق الباريسي، وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل، وله الحق في التوقيع مع أي فريق مجانًا ابتداء من يناير المقبل.

كيليان مبابي

وأكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن اللاعب الفرنسي أبلغ رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بقراره البقاء مع الفريق وعدم مغادرة ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الخليفي رد على حديث مبابي بالبقاء مع الفريق حتى عام 2024، بقوله إن النادي سيحرم المهاجم البالغ من العمر 24 عاما من اللعب طيلة الموسم الجاري، إذا استمر في التمسك بهذا قرار.

رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي

توترت العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي، منذ أن أرسل اللاعب خطابًا للنادي في يونيو الماضي، عن عدم رغبته في تفعيل خيار تجديد عقده حتى صيف 2025، وكان رد إدارة باريس، انها لن تسمح للاعبها بالمغادرة مجانًا في نهاية الموسم المقبل، ويجب ان يختار بين التمديد أو المغادرة هذا الصيف.

وسبق وأن رفض مبابي عرضا من الهلال السعودي الشهر الماضي، ويشتبه باريس سان جيرمان أن المهاجم الفرنسي، توصل لاتفاق للانتقال في صفقة مجانية إلى ريال مدريد بالموسم القادم، وبالتالي فإن فريق العاصمة الإسبانية سيكون قد وفر الكثير، ولن يكون ملزمًا بدفع أي مبلغ، لبطل الدوري الفرنسي.