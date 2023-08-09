انهيار مثلث هجوم باريس سان جيرمان

يمر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بوضع معقد قبل بداية الموسم الجديد 2023/2024.

وأبرم الفريق الفرنسي العديد من الصفقات في السوق الصيفي، ووقع مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

يسعى باريس سان جيرمان للاستفادة من خبرة المدرب الإسباني للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الحلم الذي يتمناه النادي الفرنسي، حيث لم يفز بها من قبل.

ولكن تحطم الحلم بسبب الوضع المعقد الذي يمر به الفريق، ويعود إلى تفكك الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

رحيل ميسي لأنتر ميامي

لم يمدد باريس سان جيرمان عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد موسمين من انضمامه للفريق، في صفقة انتقال حر.

وكان أمام ميسي خيار التجديد لباريس سان جيرمان، أو العودة إلى برشلونة، أو الانضمام لنادي الهلال السعودي، لكنه اختار الانتقال إلى إنتر ميامي.

ميسي

مستقبل مبابي والرحيل إلى ريال مدريد

أثار مستقبل كيليان مبابي، جدلًا كبيرا بعد أن أبلغ النادي الفرنسي أنه لن يقوم بتفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، مما يعني انتهاء عقده في الموسم القادم والرحيل بالمجان، مما أثار غضب مسئولو الفريق.

ورد ناصر الخليفي رئيس النادي، أنه لن يسمح برحيل أفضل لاعب في العالم بالمجان،وقرر باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم المقبل وسط غموض حول مكانة اللاعب مع اقتراب الموسم الجديد.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، ويعتقد باريس سان جيرمان أن هناك اتفاقًا بين مبابي وميرينج، على أن ينضم اللاعب إلى العملاق الإسباني العام المقبل مجانًا.

مبابي

نيمار يرغب في الرحيل

تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار صيف 2017، بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ اللاعب البرازيلي مع برشلونة والبالغة 222 مليون يورو.

وبعد عام واحد من انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان، عاد الحديث عن احتمال، عودة إلى برشلونة، أو الانتقال الدوري الإنجليزي.

عقد نيمار الوضع بعد أن أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف، وفق ما أوردته صحيفة "ليكيب".

ويستمر عقد نيمار مع الفريق الفرنسي حتى يونيو 2025، ويراهن النادي على تألق اللاعب مع المدرب لويس إنريكي، حيث عملوا معًا في برشلونة.

نيمار

وسيظل الحديث عن باريس سان جيرمان ومستقبل لاعبيه، وبالتحديد نيمار ومبابي، حتى نهاية السوق الصيفي يوم 31 أغسطس.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي للدفاع عن اللقب، بمواجهة لوريان يوم السبت 12 أغسطس.