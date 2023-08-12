حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 800 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

اقرأ أيضاً: النيابة تستعجل التحريات في واقعة سرقة شقة بالشروق





وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

كمية من الحشيش تُسقط عاطل في قبضة الأمن

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بضبط كافة أنواع المُخالفات، والقبض على المُجرمين مهما تعددت صور إجرامهم.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.