حملة ليلية لرفع المخلفات بشوارع قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لرفع المخلفات القمامة بشوارع المدينة، وذلك لظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

ومن ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، بتنفيذ حالة إزالة بمساحة ٣٥٠ متر، حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية إتجاه حوض الشيخ سليم داخل حدود ال ٢ كيلو .

وتواصل الوحدة المحلية جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة.