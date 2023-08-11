تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة بمركز ديروط

في يوم واحد، تم إصدار 31 محضر متنوع خلال حملة تم تنفيذها في شارع الصعايدة وشارع المستقبل في مدينة ديروط. تضمنت الحملة عدة جوانب لتحسين البنية التحتية والاهتمام بالنظافة والبيئة وضبط الإعلانات غير المرخصة.

تم تحرير 10 محاضر عن أعمال الطريق، حيث تم رصد وتوثيق الانتهاكات في عمليات البناء والتشييد بأحد الشوارع المعروفة. كان هدف هذه الإجراءات هو ضمان سلامة الطريق والمرور وفرض الانضباط العام.

كما تم تحرير 10 محاضر بسبب نقص النظافة في الشوارع المذكورة، وتم تسجيل عدم الالتزام بالقواعد الصحية ونقل النفايات بشكل غير سليم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النظافة العامة والحفاظ على صحة وراحة المواطنين، و تم تحرير 6 محاضر بسبب انتهاكات بيئية واضحة في المنطقة.

وقد تم رصد أمور متعلقة بتلوث الهواء والتلوث البصري وتأثيرها على البيئة العامة وصحة السكان. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على جودة الحياة.

كما تم تحرير 5 محاضر بسبب وجود إعلانات غير قانونية على الشوارع، حيث تم توثيق الانتهاكات وتطبيق العقوبات المناسبة للمخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على النظام العام.

و تم تنفيذ هذه الحملة الكبيرة بناءً على توجيهات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور الدكتور حسام عبد الناصر يوسف، نائب رئيس المركز ومدينة ديروط، بالإضافة إلى حضور حسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز ومدينة ديروط، ونصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، وفريق الإشغالات.

تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وأمنة للمجتمع المحلي. من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يتم تعزيز الجهود المبذولة لتطوير المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط

تحرير 31 محضر متنوع خلال حملة مكبرة في يوم واحد بمركز ديروط