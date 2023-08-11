رئيس شعبة الأدوية يصف خصومات الصيدليات بالجريمة.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن خصومات الصيدليات تثير الشكوك حول مصادر الأدوية وتشير إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرا المواطنين:"متفرحش بالخصم دي جريمة".

وأضاف خلال مشاركته في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، لافتا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا و أوروبا.

وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الأدوية، مطالبا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.