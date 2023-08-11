أشرف صبحي يشهد ختام اللقاء التشاركي لتطوير مهارات الشباب بالإسكندرية

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب..

شهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، ختام اللقاء التشاركي والذي عقد تحت عنوان " تطوير مهارات الشباب من أجل تنمية مستدامة" والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وأكد الدكتور اشرف صبحى، حرصه على المشاركة اليوم فى هذا اللقاء الختامى والذي يعقد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي يوافق يوم ١٢ اغسطس ، مشيراً إلى انه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب المصري والتركيز على أهمية المشاركة الفعالة للشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعهم.

وأشار وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى، إلى حرص الوزارة على القيام برعاية الشباب وكل ما هو له فكر للنشاط الغير الأسري وتم بالفعل نشر لعدد كبير لمراكز الفنون للشباب بجميع جامعات مصر والذي حدث بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وشدد صبحي إعطاء اهتمام كبير بالنشاط الرياضي داخل الجامعات ، مضيفا أننا نعمل بجد على قاعدة الممارسة الكبيرة فى المدارس والجامعات كما نهتم بهم كثيرا ونقدم لهم العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، موضحا أن الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم فى العطاء، منوهاً أن وزارة الشباب والرياضة وتحديدا منذ عام ٢٠١٨ تهتم بكافة أطياف الشباب كما تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالشباب ومشاركتهم فى كافة نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.



اللقاء الختامي

تناول اللقاء الختامي إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والجهات الفاعلة فى مجال تنمية وتطوير مهارات الشباب سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع ضرورة التركيز على جهود التعاون والتكامل بين جميع الجهات لتحقيق مشاركة حقيقية وفعالة للشباب

وأقيم اللقاء التشاركي على مدار أسبوع فى الفترة من ٥ حتى ١٠ أغسطس بمشاركة أكثر من مائة شاب وفتاة تم عقد العديد من الدورات التدريبية لهم فى مساري مهارات التدريب وريادة الأعمال.

ويعد برنامج " دورنا" أحد البرامج التى ينفذها مركز خدمات التنمية بالتعاون مع جمعية تنمية وطن وبدعم من مؤسسة كريسب الألمانية.

حضر الختام العديد من النواب بمحافظة الإسكندرية واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور اشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور طايع عبد الفضيل خبير اللوائح الطلابية والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن.