الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة والذى أقيم بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى الفترة ٨-١٠ أغسطس الجارى بمشاركة مديرو إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والعاملين بمديريات الشباب والرياضة.

وأناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كل من اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير محمد سعيد مازن، القائم بأعمال الوكيل الدائم لحضور حفل ختام النسخة الثانية من الملتقى.

وفي كلمته، أوضح اللواء عبدالرحمن شلش أن وزارة الشباب والرياضة تشهد في عهد الوزير الدكتور أشرف صبحي طفرة في المشروعات الشبابية والرياضية تتسم بقيم الحوكمة وتستند على مبادىء الشفافية والنزاهة، مؤكدًا دعم الوزير الدائم للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونقل شلش تحيات وزير الشباب والرياضة إلى جميع المشاركين متمنين لهم التوفيق فى أداء عملهم الفترة المقبلة بالشكل الذى يحقق رؤية وسياسة الوزارة على صعيد الحوكمة والشفافية.

من جانبها، أكدت دينا بيومي، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، أن الملتقى عقد على مدار ثلاثة أيام ناقش خلالها الكثير من الموضوعات قدمها مجموعة من الخبراء في مجال الحوكمة، مشيرة إلى أهمية الشراكات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الحكومية المختصة بعمل المراجعة الداخلية والحوكمة ومنها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، المعهد القومي للتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام فعاليات الجلسة الأخيرة للملتقى، قدمت دينا بيومي درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى كل من اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد سعيد مازن، القائم بأعمال الوكيل الدائم.

وشهد حفل الختام عرض فيديو حول أبرز المحاور التى تناولتها جلسات الملتقى، ونبذة من الكلمات الرئيسية التى شهدها، وعرض التوصيات، فضلًا عن القيام بتوزيع الشهادات على المشاركين.