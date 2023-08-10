الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين للجنة الوطنية الاستشارية

أجرت وزارة الشباب والرياضة المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة بدعم من الأمم المتحدة في مصر.

تعد اللجنة مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الشباب والاستماع الى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي، وستعمل اللجنة علي دعم الجهود التطوعية للشباب ومشاركتهم الهادفة في المبادرات المناخية وتعزيز مشاركتهم في التعامل مع الوزارات المختلفة بشأن سياسات المناخ، وضمان القدرة والمعرفة للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمناخ.



ضمت لجنة المقابلات الشخصية كلًّا من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، السفير محمد الجمال من وزارة الخارجية، الدكتور شريف عبدالرحيم نقطة الاتصال الوطنى لدى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناحية بوزارة البيئة، الدكتورة منال عيد مسئول الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، أحمد عبدالجليل من اليونيسف.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة عن فتح باب التقديم في اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ خلال الفترة من 4 مايو حتى 11 مايو 2023، وتقدم للترشح لاعمال اللجنة ١٨٠٠ شاب وفتاة.

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط الترشح لأعمال اللجنة، والتي تضمنت أن يكون المتقدم من الشباب (المصريين) من 16 حتى سن 32 سنة كحد أقصى، أن يكون المتقدم على معرفة بجوانب السياسة العامة لتطوير مبادرات تغير المناخ، ومفاوضات تغير المناخ، وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن يكون المتقدم له خبرة عملية في مجال المشاركة المجتمعية، الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.