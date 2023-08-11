الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية تحت شعار "ترسيخ قيم الولاء والانتماء"

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ندوة توعوية تحت شعار "ترسيخ قيم الولاء والانتماء"، بجامعة المنصورة، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا، وضمن خطة أنشطة النادي الثقافي.



شارك في الندوة أعضاء الأندية الثقافية، وأدارها الندوة فضيلة الشيخ إبراهيم حسن - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إذْ تناولت الندوة مفهوم الولاء والانتماء، ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، غرس القيم والأخلاق الحميدة وزرع الثقة لدى الشباب.

تطرقت الندوة إلي كيفية التصدي لكل فكر يسعى لزعزعة استقرار الشباب وانتمائه لوطنه.

جدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب، والحفاظ على الهوية المصرية بثقافتها وتراثها.