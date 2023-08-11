جوجل تتيح أداة عروض تقديمية تضيف تعليقات توضيحية

قدمت جوجل Google أداة جديدة للعروض التقديمية يمكن أن تساعدك في جعل عروضك التقديمية أكثر تفاعلية وتجذب انتباه جمهورك.

تتيح لك الميزة الجديدة، أداة القلم، الكتابة على شريحة في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك تطويق الشخصيات الرئيسة، ورسم الأسهم، ووضع خط تحت المعلومات المهمة، وكتابة أي شيء تريده في العرض التقديمي بشكل عام أثناء وجودك في منتصف اجتماع أو تقرير. بينما تتمتع العروض التقديمية منذ فترة طويلة بالقدرة على تحويل سهم الماوس إلى مؤشر ليزر، كان عليك تنزيل أداة جهة خارجية لتتمكن من كتابة التعليقات التوضيحية في منتصف العرض التقديمي.

أداة القلم الجديدة في Slides مدمجة في البرنامج، ولا داعي لتنزيل أي شيء إضافي.

للوصول إليه، يجب عليك فتح ملفك في وضع عرض الشرائح ثم تمرير الماوس فوق الجانب الأيسر السفلي لرؤية قائمة النقاط الثلاث.

من تلك القائمة، ستجد خيارًا نصه "تشغيل القلم". يمكنك اختيار لون القلم الذي تريد استخدامه - أسود أو أحمر أو أزرق أو أخضر - من اللوحة التي تظهر، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيله بسهولة من نفس الموقع.

إذا كنت تريد محو ما كتبته، فأنت تحتاج فقط إلى التبديل من القلم إلى أداة الممحاة في الزاوية اليسرى السفلية.



تقول جوجل Google إن الميزة ستكون متاحة لجميع عملاء Workspace والمستخدمين الذين لديهم حساب شخصي، ولكن قد يستغرق الأمر 15 يومًا قبل أن يتم طرح أداة القلم للجميع.