بحث جوجل يطرح مدقق نحوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تستهدف Google أمثال Grammarly بميزة أضافتها إلى البحث مؤخرًا. تتضمن الخدمة الآن مدققًا نحويًا ، والذي يمكنه تحليل بناء عبارة أو جملة وتقديم اقتراحات إذا كان هناك شيء ما يبدو معطلاً.

إن التثقيب في عبارة مثل "تدقيق نحوي" أو "تدقيق نحوي" أو "مدقق نحوي" سيضمن تنشيط الأداة ، كما يشير 9to5 Google. ولكن قد يستمر البحث في تقديم اقتراحات نحوية إذا لم تقم بتضمين إحدى هذه العبارات مع طلب البحث.

إذا لاحظت الأداة خطأً ، بما في ذلك خطأ إملائي ، فستعيد Google كتابة الجملة وتشير إلى الاختلاف. ستتمكن بسهولة من نسخ العبارة أو الجملة المصححة بالمرور فوقها. إذا كانت القواعد اللغوية الخاصة بك موجودة ، فستمنحك الأداة علامة اختيار خضراء تحفز الدوبامين ، ولكن ليس للأسف نجمة ذهبية.

مما لا يثير الدهشة ، أن الأداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قد لا يكون دائمًا دقيقًا ، خاصةً إذا طلبت منه مراجعة عبارة أو جزء بدلاً من جملة كاملة. إذا اكتشفت شيئًا خاطئًا في أحد الاقتراحات (أو أردت مساعدة النظام في فهم أن تصحيحه كان مفيدًا) ، فيمكنك تقديم ملاحظات.

ستتوفر الأداة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنها لن تعمل إذا كانت العبارة أو الجملة تنتهك سياسات البحث. لن يتحقق من القواعد النحوية للمحتوى الخطير أو المضايق أو الطبي أو الجنسي الصريح أو الإرهابي ، أو أي شيء له علاقة بالعنف والدماء. قد تضطر إلى البحث في مكان آخر للتأكد من أن العبارة أو الجملة التي تحتوي على لغة نابية أو بذيئة صحيحة نحويًا أيضًا.

قدمت Google ، بالطبع ، أدوات القواعد في Gmail و Google Drive لفترة طويلة الآن. إن إحضار أحد الأشخاص إلى البحث أمر منطقي للغاية ، نظرًا لوجود أداة قاموس في حقيبة الحيل الواسعة الخاصة به. سيوفر عليك فتح مستندات Google أو تطبيق آخر. لن تضطر بالضرورة إلى إخراج نسخة متربة من The Elements of Style أيضًا.

ومع ذلك ، يركز العديد من الأشخاص فقط على الكلمات الرئيسية عندما يبحثون عن شيء ما على Google ولا يكتبون جملًا كاملة أو عبارات صحيحة نحويًا (على سبيل المثال "بيضة مسلوقة إلى متى"). سيتعين على الذكاء الاصطناعي إجراء تخمين مستنير حول ما إذا كان شخص ما يريد التحقق من قواعده اللغوية أم لا. خلاف ذلك ، قد يدفع البحث المعلومات التي يبحثون عنها إلى أسفل الصفحة.