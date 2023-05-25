يوتيوب يعلن عن إيقاف القصص | ودع YouTube Stories

يمكن لمنشئي يوتيوب YouTube أن يودعوا "القصص" لأن الخدمة تقضي على نسختها من الميزة، بدءًا من 26 يونيو، لن يكون من الممكن إنشاء قصة جديدة على YouTube، ستختفي أي قصص تنشرها قبل هذا التاريخ بعد سبعة أيام من تحميلها.

قال موقع يوتيوب YouTube للمرة الأولى في أواخر عام 2017 أنه كان يختبر التنسيق (ومن المضحك أن YouTube Stories كانت تسمى في الأصل "reels"). غيّرت المنصة الاسم وبدأت في طرح الميزة على نطاق أوسع في العام التالي.

وداعًا قصص يوتيوب:

لقد رأينا الكثير من المنصات الاجتماعية تتضمن ميزة Story على مدار السنوات الكثيرة الماضية بعد أن قام Snapchat بنشر التنسيق، وعلى الأخص Instagram. كما هو الحال مع Twitter و LinkedIn، على الرغم من ذلك، يتخلى يوتيوب YouTube عن هذه الميزة.

في الحقيقة، ربما لا يحتاج يوتيوب YouTube إلى كل من Stories وشورتاته القصيرة على غرار TikTok، والتي لن تذهب إلى أي مكان في أي وقت قريبًا، أشارت الخدمة أيضًا إلى أنه يمكن لمنشئي المحتوى استخدام منشورات المجتمع لمشاركة تحديثات سريعة مع جماهيرهم.

قال موقع يوتيوب: "إنه من بين المبدعين الذين يستخدمون المنشورات والقصص، فإن المنشورات في المتوسط تجلب عدة مرات عدة المزيد من التعليقات والإعجابات مقارنة بالقصص".