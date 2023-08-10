"متبقيات المبيدات" يواصل  استقبال بعض ممثلي شركات الإنتاج والتصدير الزراعي

واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال ممثلي بعض شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .



تطوير داخل أقسام المعمل



وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في زيارة للمعمل للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية



و استعرضت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عمل أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات متعددة من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، كما تم الإستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها و تم مرافقتهم لزيارة أقسام المعمل والإطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل هذا وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.



و كان المعمل قد استقبل الاسبوع الماضي ممثلي 7 شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة.

