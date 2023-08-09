الزراعة تتابع البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة بالغربية

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقة وكلاء المعهد ورؤساء أقسام المحاصيل الصيفية وعدد من الباحثين بالمرور على البرامج البحثية واكثارات التقاوي ومحطة الغربلة بمحطة بحوث الجميزة بالغربية للوقوف على حالة البرامج البحثية والاكثارت للاطمئنان على إعداد التقاوي للموسم الشتوي.

مواعيد زراعة على المحاصيل

وأضاف خليل، أن الحاله العامه للبرامج ممتازة وأنه بناءا على تعليمات الوزير بأهمية إعادة النظر في حزمة التوصيات الفنية تم تنفيذ تجارب مواعيد زراعة على المحاصيل المختلفة الصيفية للوصول إلى أفضل موعد للزراعة في ظل التغيرات المناخية المتوالية مؤكدا على الانتهاء من اعداد تقاوي الموسم الشتوي قبل موسم الزراعة بوقت كبير.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ورعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث.