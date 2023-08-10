أعراض التهاب المفاصل الصدفي.. تورم أصابع اليدين والقدمين

التهاب المفاصل الصدفي هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية، وهو مرض يتسبب في ظهور بقع حمراء على الجلد تعلوها قشور فضية، ويصاب معظم الناس بالصدفية قبل سنوات من تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن بالنسبة للبعض، تبدأ المشاكل قبل ظهور بقع الجلد أو في نفس الوقت.

آلام المفاصل وتيبسها وتورمها هى العلامات والأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل الصدفي، ويمكن أن تؤثر فى أي جزء من الجسم، بما في ذلك أطراف أصابعك والعمود الفقري، ويمكن أن تتراوح من خفيفة نسبيًا إلى شديدة، وفي كل من الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، يمكن أن تتناوب نوبات المرض مع فترات مغفرة.

أعراض التهاب المفاصل الصدفي:

يعد التهاب المفاصل الصدفي والصدفية من الأمراض المزمنة التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، ومع ذلك، قد تمر فترات تتحسن فيها الأعراض أو تختفي مؤقتًا.

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الصدفي فى المفاصل في أحد جانبي الجسم أو كليهما، غالبًا ما تشبه علامات التهاب المفاصل الصدفي وأعراضه أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، يتسبب كلا المرضين في أن تصبح المفاصل مؤلمة ومنتفخة ودافئة عند لمسها.

ومع ذلك، من المرجح أن يتسبب التهاب المفاصل الصدفي أيضًا في:

تورم أصابع اليدين والقدمين: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الصدفي تورمًا مؤلمًا يشبه النقانق في أصابع اليدين والقدمين.

ألم في القدم: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الصدفي أيضًا ألمًا في النقاط التي ترتبط فيها الأوتار والأربطة بعظامك - خصوصًا في مؤخرة كعبك (التهاب وتر العرقوب) أو في نعل قدمك (التهاب اللفافة الأخمصية).

آلام أسفل الظهر: يصاب بعض الأشخاص بحالة تسمى التهاب الفقار نتيجة لالتهاب المفاصل الصدفي، ويسبب التهاب الفقار بشكل رئيسي التهاب المفاصل بين فقرات العمود الفقري والمفاصل بين العمود الفقري والحوض (التهاب المفصل العجزي الحرقفي).

تغيرات الأظافر: يمكن أن تشكل الأظافر خدوشًا صغيرة (حفر) أو تنهار أو منفصلة عن فراش الظفر.

التهاب العين: يمكن أن يسبب التهاب القزحية ألمًا في العين واحمرارًا وضبابية في الرؤية، إذا لم يتم علاج التهاب القزحية، فقد يؤدي إلى فقدان البصر.