فئة عمرية معرضة للإصابة بـ التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي مزمن، يحدث في المفاصل على جانبي الجسم ، مما يجعله مختلفًا عن أنواع التهاب المفاصل الأخرى قد تكون لديك أعراض الألم والالتهاب في كلا من (أصابع، الأيدي، المعصمين، الركبتين، الكاحلين، القدم، وأصابع القدم).

السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الروماتويدي غير معروف ويعتقد الباحثون أنه ناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والهرمونات والعوامل البيئية.

عادة، يحمي جهازك المناعي جسمك من الأمراض، ومع التهاب المفاصل الروماتويدي هناك شيء ما يحفز جهاز المناعة لديك لمهاجمة مفاصلك وقد تكون هناك عدوى أو تدخين أو ضغوط جسدية أو عاطفية.

ما هو سن ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي؟

يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً في التطور بين سن 30 و 60 عامًا ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وفي الأطفال والشباب - عادةً ما بين سن 16 و 40 عامًا - يطلق عليه التهاب المفاصل الروماتويدي الصغير (YORA)، وفي الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض بعد بلوغهم الستين من العمر ، يُطلق عليهم التهاب المفاصل الروماتويدي المتأخر (LORA).

ودرس العلماء العديد من الجينات كعوامل خطر محتملة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وتساهم بعض الاختلافات الجينية والعوامل غير الجينية في خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وتشمل العوامل غير الوراثية الجنس والتعرض للمهيجات والملوثات.

الأشخاص الذين يولدون مع اختلافات في جينات مستضد كريات الدم البيضاء البشرية (HLA) هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وتساعد جينات HLA جهاز المناعة لديك على معرفة الفرق بين البروتينات التي يصنعها جسمك والبروتينات من الغزاة مثل الفيروسات والبكتيريا.