أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال.. الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية أبرزها

التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، المعروف سابقًا باسم التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال، وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل لدى الأطفال دون سن 16 عامًا.

ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب آلامًا مستمرة في المفاصل وتورمًا وتيبسًا وقد يعاني بعض الأطفال من الأعراض لبضعة أشهر فقط ، بينما يعاني البعض الآخر من الأعراض لسنوات عديدة، ويمكن أن تسبب بعض أنواع التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب مضاعفات خطيرة ، مثل مشاكل النمو وتلف المفاصل والتهاب العين ويركز العلاج على السيطرة على الألم والالتهابات وتحسين الوظيفة ومنع الضرر.

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب هي:

ألم: بينما قد لا يشتكي طفلك من آلام المفاصل ، فقد تلاحظ أنه يعرج - خاصةً أول شيء في الصباح أو بعد قيلولة.

تورم: يُعد تورم المفاصل أمرًا شائعًا ولكن غالبًا ما يُلاحظ لأول مرة في المفاصل الكبيرة مثل الركبة.

الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي: في بعض الحالات ، قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة، وتضخم في الغدد الليمفاوية ، أو طفح جلدي على الجذع - وعادة ما يكون أسوأ في المساء.

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب على مفصل واحد أو أكثر هناك عدة أنواع فرعية مختلفة من التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، ولكن أهمها نظامي، وعضلي مفصلي، ومتعدد المفاصل، ويعتمد النوع الذي يعاني منه طفلك على الأعراض وعدد المفاصل المصابة وما إذا كانت الحمى والطفح الجلدي من السمات البارزة.

مثل أشكال التهاب المفاصل الأخرى ، يتميز التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب بالأوقات التي تتفاقم فيها الأعراض والأوقات التي قد تكون فيها الأعراض ضئيلة.