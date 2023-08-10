المصروفات الدراسية في جامعة الملك سلمان الدولية 2023

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مختلف البرامج التعليمية التي تقدِّمها.

فتحت جامعة الملك سلمان الدولية باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بمختلف كلياتها للعام الدراسي المقبل.

للتقديم في جامعة الملك سلمان الدولية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي (اضغط هنا).

تستقبل جامعة الملك سلمان طلبات التقدم للجامعة إلكترونيًا يوميًا اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم وحتى الإعلان عن غلقه أو شغل الأماكن الشاغرة بالمجال العلمي المراد التقدم إليه.

وإذا تعذر على الطالب التقدم إلكترونيًا يمكنه تلقي الدعم عن طريق الخط الساخن (16949) أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع الجامعة.

نبذة عن جامعة الملك سلمان الأهلية:

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية هي جامعة ذكية جديدة في قلب سيناء بمصر، أُنشئت بموجب مرسوم رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

تقع كليات جامعة الملك سلمان في 3 أفرع جامعية ذكية: (الطور وشرم الشيخ ورأس سدر) وتعتمد تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية.

توفِّرُ جامعة الملك سلمان الدولية تعليمًا عاليًا يشجع على الابتكار وينشئ جيلًا قادرًا على القيادة الإقليمية والدولية لريادة التميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق عالمي.

تعمل جامعة الملك سلمان الدولية من خلال 3 أحرم جامعية ذكية في محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية.

صممت هذه الفروع الجامعية الثلاثة لتقديم تجربة معيشية تعليمية مبتكرة من خلال تطبيق نظام إنترنت الأشياء (IoT) المعتمد بالنظام الذكي والمطبق في أنحاء الحرم الجامعي كافة مما يجعله فعّالًا وآمنًا، كما توفر هذه التقنية للطالب تجربة تعليمية وتقييمية متطورة تشمل الفصول والمعامل الذكية.

تعزز جامعة الملك سلمان الدولية ثقافة الرفاهية الجسدية والعقلية لطلابها، إذْ تقوم الجامعة بتوفير الكثير من المرافق الرياضية داخل الحرم الجامعي والتي تشمل ملاعب كرة القدم والتنس والكرة الطائرة وكرة السلة وصالة ألعاب رياضية مجهزة تجهيزًا كاملًا.

مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية:

مصروفات فرع مدينة الطور:

مجال الطب: 115.500 جنيه.

مجال طب الأسنان: 106.700 جنيه.

مجال التمريض: 31.000 جنيه.

مجال الصناعات التكنولوجية: 39.000 جنيه.

مجال الهندسة: 69.000 جنيه.

مجال علوم الحاسب: 69.000 جنيه.

مجال هندسة الحاسب: 69.000 جنيه.

مصروفات جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ:

مجال اللغات التطبيقية: 43.000 جنيه.

مجال السياحه والضيافة: 40.000 جنيه.

مجال الفنون والتصميم: 49.000 جنيه.

مجال العمارة: 69.000 جنيه .

مصروفات جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر: