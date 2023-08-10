القومي للمرأة ينظم تدريب حول ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر

نظم المجلس القومي للمرأة تدريب ريادة الأعمال بقرية القرنة بمحافظة الأقصر وذلك في إطار برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2023، واستهدف سيدات القرية اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدويه.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات السيدات المستهدفات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر، حيث تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروع وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في جميع القرارات التي تخص مشروعاتهن.

معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية



جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.