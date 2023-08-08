المجلس القومي للمرأة في أسيوط يواصل حملتة التوعوية "بلدى أمانة"

كتب - يوسف عبداللطيف :-

نفذ المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط حملة توعوية تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتي تهدف إلى شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين. استهدفت الحملة 4500 سيدة و482 رجل و1715 طفلًا في قرى بني مر والأكراد ودير بصرة بمركز الفتح الزرابي وأبو خرص وباقور بمركز أبوتيج والحمام والمعابدة الغربية والقداديح بمركز أبنوب ومسرع والبورة ونجع سبع بمركز أسيوط.

تهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية. شارك في تنفيذ الحملة مجموعة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى قيادات دينية مثل الشيوخ والقساوسة والراهبات المشاركين في جلسات الدوار والواعظات، وعضوات مبادرة "سفيرات المحبة والسلام".

يجدر الإشارة إلى أن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، وستستمر لمدة شهرين. سيتم تنفيذ الحملة في عدد من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

تأتي هذه الحملة كجهد مستمر من المجلس القومي للمرأة في توعية النساء والمجتمع بأهمية المشروعات القومية وتأثيرها على حياة الأفراد ومستقبل البلاد. وتسعى المجموعة المشاركة في الحملة إلى تحفيز النساء والشباب للمشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية للحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط يواصل حملتة التوعوية بلدى أمانة

المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط يواصل حملتة التوعوية بلدى أمانة

المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط يواصل حملتة التوعوية بلدى أمانة

المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط يواصل حملتة التوعوية بلدى أمانة

المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط يواصل حملتة التوعوية بلدى أمانة