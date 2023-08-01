القومي للمرأة يطلق فعاليات المرحلة الجديدة من حملة طرق الأبواب

يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادر ة ،وتمتد الحملة على مدار شهرين.



أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأضافت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية ، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانه بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادر ة ،وقد بدأت في 15 مايو الماضى، وسبقتها دورات تدريبيبة للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.