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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للخماسي للناشئات

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

تقدَّمَ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى فريق منتخب مصر للخماسي الحديث للناشئات والذي نجح في حصد ميداليتان ذهبيتين في بطولة العالم للناشئات تحت ١٩ سنة والتى أقيمت فى تركيا. 

  أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بهذا الإنجاز المتميز الذي حققته ناشئات مصر للخماسى الحديث واللاتي شرفن مصر في هذه البطولة الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو نتيجة كفاح ومثابرة من قبل لاعبات المنتخب المصري.

أضافت: "فخورة بكل فتاة مصرية تسعى لتحقيق حلمها والوصول إلى أعلى المراكز"، مؤكدة أنه يجب الاهتمام في الاستثمار في هؤلاء الفتيات فهن أمل مصر ومستقبلها المقبل، متمنية التوفيق والنجاح لكل فتيات مصر وتحقيق المزيد من النجاحات.

 جاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: ملك إسماعيل بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1391 نقطة متفوقة على لاعبة كوريا الجنوبية سومين شين التي أحرزت الفضية برصيد 1385 نقطة ولاعبة المجر زورا زيمان التي حققت البرونزية برصيد 1369 نقطة.

 أحرز المنتخب المصري للسيدات ذهبية الفرق برصيد 4055 نقطة متقدمًا على منتخب المجر الذي حققَّ الفضية برصيد 4028 نقطة ومنتخب فرنسا الذي فاز بالبرونزية برصيد 4018 نقطة.

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